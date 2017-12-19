Пензенское УФАС планирует разработать рекомендации по госзакупкам

19 декабря руководитель УФАС по Пензенской области Оксана Кузнецова рассказала журналистам о предварительных итогах работы по основным направлениям деятельности антимонопольного управления в 2017 году.

По словам Оксаны Кузнецовой, несмотря на то, что в области активно поддерживают развитие бизнеса, большая доля нарушений в сфере антимонопольного законодательства приходится на органы власти и местного самоуправления.

«Например, были случаи, когда работы уже выполнены, а через несколько месяцев объявляют торги. Таким образом, создается видимость для контролирующих органов. Много нарушений — с распределением земельных участков, часто за этим стоят признаки коррупционной составляющей. Тогда мы материалы направляем в правоохранительные органы», — рассказала она.

Как отметила руководитель пензенского УФАС, в этой сфере эффективно работает институт предупреждений, благодаря этому количество дел о нарушениях с каждым годом уменьшается.

«Не слишком положительная картина наблюдается по нарушениям в сфере контроля за закупочной деятельностью. Растет количество жалоб, поступивших к нам в 2017 году, при этом около 30% из них были обоснованы — установлены нарушения. Это говорит о недостаточных мерах по профилактике. Данную проблему необходимо решать совместно с органами власти и, прежде всего, — правительством области.

Мы хотим внести предложение о создании «дорожной карты», в которой разработаем конкретные мероприятия. К этому мы планируем привлечь отраслевые министерства, чтобы по каждой сфере закупок были разработаны типовые документации и даны рекомендации», — рассказала Оксана Кузнецова.

Кроме того, глава управления сообщила о снижении нарушений закона о рекламе. Сократилось число лиц, привлеченных к ответственности, что связано с изменениями в законодательстве: теперь за первичное нарушение выдают предупреждение, а не выписывают административный штраф, как это было раньше.