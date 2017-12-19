Кузнецова: Трудно объяснить деятельность МУПа по очистке города

«Трудно объяснить деятельность МУПа. Не первый раз они попадают в поле зрения антимонопольного органа. Для чего поднимать волну и создавать панику на рынке, непонятно. Насколько действия МУПа согласованы с органами местного самоуправления, тоже неясно. Со стороны местной власти пока никаких комментариев нет», — сказала Оксана Кузнецова.

Напомним, в УФАС обратились хозяйствующие субъекты, которые осуществляют сбор и транспортировку мусора, и сообщили, что поступили уведомления о том, что МУП по очистке с 1 января с ними расторгает договоры.

В отношении МУПа возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства.