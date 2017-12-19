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Пензенцев предупреждают об опасности аварийного отключения света

19 декабря в 16:27 298 просмотров

На западе Пензенской области продолжаются масштабные работы по ликвидации льда на проводах линии электропередачи.

В настоящее время на участках в Пачелмском, Белинском и Тамалинском районах работают 25 бригад электроэнергетиков, сообщает пресс-служба «Пензаэнерго».

По данным метеорологов, неблагоприятная погода сохранится в регионе еще несколько дней. В некоторых районах продолжает выпадать ледяной дождь и мокрый снег, из-за чего возможны аварийные отключения электроэнергии.

Жителей Пензенской области предупреждают об опасности приближения к оборванным проводам. О случаях обрывов необходимо сообщать по телефону: 8 800 775 16 42 или в РЭС по месту обнаружения оборванного провода.

Напомним, 15 декабря в Пензенской области из-за неблагоприятных погодных условий произошли массовые аварийные отключения электроэнергии. В результате без света оставались более 10 тысяч человек.

Фотография: фото пресс-службы компании "Пензаэнерго"

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