В пензенском ЗакСобре выступили представители непарламентских партий

На предложение выступить откликнулись только три партии, сообщил спикер ЗакСобра Валерий Лидин.



Так, координатор регионального отделения «Родной партии» Сергей Федотов говорил о родовых поместьях, член бюро пензенского регионального совета партии «Яблоко» Константин Кравченко эмоционально выступил по поводу борьбы с нецензурной лексикой. По его мнению, надо активнее штрафовать правонарушителей и искоренять такое явление как «мат», в принципе, в регионе.



Затем слово взял представитель партии «Возрождение аграрной России» в Станислав Филиппов. Если его предшественники говорили о какой-то конкретной проблеме, то он решил подойти к вопросу системно. Филиппов говорил о борьбе с коррупцией, о коммунальных проблемах.



Подводя итоги сессии, глава региона Иван Белозерцев отметил, что все озвученные мнения имеют право на существование.



«Хорошо, что у представителей партий и общественных движений есть иные точки зрения. Это нормально. Мы должны создавать такие условия, чтобы толерантно относиться к мнениям коллег и обсуждать темы с одной целью — развивать наш регион», — подчеркнул губернатор.