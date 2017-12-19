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В пензенском ЗакСобре выступили представители непарламентских партий

19 декабря в 16:55 212 просмотров
, не представленных в региональном парламенте.

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19 декабря на сессии Законодательного Собрания Пензенской области слово дали представителям местных отделений политических движений, не представленных в региональном парламенте.

На предложение выступить откликнулись только три партии, сообщил спикер ЗакСобра Валерий Лидин.

Так, координатор регионального отделения «Родной партии» Сергей Федотов говорил о родовых поместьях, член бюро пензенского регионального совета партии «Яблоко» Константин Кравченко эмоционально выступил по поводу борьбы с нецензурной лексикой. По его мнению, надо активнее штрафовать правонарушителей и искоренять такое явление как «мат», в принципе, в регионе.

Затем слово взял представитель партии «Возрождение аграрной России» в Станислав Филиппов. Если его предшественники говорили о какой-то конкретной проблеме, то он решил подойти к вопросу системно. Филиппов говорил о борьбе с коррупцией, о коммунальных проблемах.

Подводя итоги сессии, глава региона Иван Белозерцев отметил, что все озвученные мнения имеют право на существование.

«Хорошо, что у представителей партий и общественных движений есть иные точки зрения. Это нормально. Мы должны создавать такие условия, чтобы толерантно относиться к мнениям коллег и обсуждать темы с одной целью — развивать наш регион», — подчеркнул губернатор.


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