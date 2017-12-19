Леонид Ярмольник в номере отеля приютил бездомную дворняжку

Леонид Ярмольник во время гастролей в Тюмени приютил в номере гостиницы бездомную дворняжку, он настойчиво ищет для нее нового хозяина, сообщает телеканал «360».

«Я утром прилетел, а там градусов 15 мороза. На пороге пятизвездочной гостиницы лежала собака. Такая взрослая замечательная собака. Я сразу подумал, что она гостиничная, и пригласил ее с собой в холл», — рассказал Леонид Ярмольник.

Вскоре выяснилось, что собака не гостиничная, но персонал пошел Ярмольнику навстречу, артист забрал дворнягу в свой номер. Там они и проспали вместе полдня.

«Замечательная, ласковая собака, умная, чистая, очаровательная», — отметил Леонид Ярмольник.

По словам артиста, волонтеры помогали ему пристроить Леди — так назвали приблудившуюся дворняжку, даже расклеивали объявления. В крайнем случае, Ярмольник был готов Леди чуть ли ни в Москву забрать. Но оказалось, что рядом с отелем есть караоке-клуб, сотрудники которого и подкармливает собаку. Теперь Леди живет в гостинице и питается в караоке-ресторане.

«Я почти уверен, что с ней все будет нормально», — заключил артист.

«Пока собачка живет в отеле. Мы о ней заботимся, кормим, выгуливаем, ищем хозяина», — сказала менеджер отеля Анастасия.