Желание пензенца получить старинный кортик обернулось криминалом

Коллекционер из Пензы приобрел в Америке кортик, однако, чтобы переправить ценную вещь через границу, у него потребовали крупную сумму. Все закончилось уголовным делом.

53-летний пензенский бизнесмен, который коллекционирует атрибутику времен Великой отечественной войны, увидел в интернете объявление о продаже кортика офицера войск СС. Холодное оружие было оценено в 195 тысяч рублей и находилось в США, мужчина попросил друга слетать за ним, что тот и сделал, сообщает «МК».

Когда товарищ проходил контроль в аэропорту «Шереметьево», оказалось, что кортик является культурной ценностью, для вывоза нужна декларация. Раритет изъяли и завели уголовное дело.

«Коллекционер решил во что бы то ни стало вернуть желанную вещь. Через своего знакомого, бывшего полицейского, он вышел на заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте и начальника отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела полиции аэропорта. Те пообещали бизнесмену за 6700 долларов «вызволить» кортик, тогда он обратился за помощью к сотрудникам ФСБ, после этого все дальнейшее общение мужчин проходило под контролем силовиков», — пишет издание.

В результате полицейских задержали с поличным при передаче денег, на них возбудили уголовное дело за взятку, которое потом переквалифицировали в более мягкое — мелкое мошенничество. Кортик полицейские отдали на хранение коллекционеру.