В Мокшанском районе из дома похитили технику и еду

По данным пресс-службы регионального управления МВД, сотрудники полиции задержали жителя поселка Мокшан, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Подозреваемый во всем сознался. Помимо этого, полицейские установили его причастность к аналогичной краже в селе Богородское.
«Установлено, что злоумышленник перед совершением преступлений проводил своеобразную разведку: ходил по улицам в поисках домов, хозяева которых отсутствовали в дневное время. Похищенными продуктами питания он распорядился по своему усмотрению. Бытовую технику полицейские изъяли у него дома и после проведения необходимых следственных действий вернут законному владельцу», — сообщают в ведомстве.
По фактам краж возбудили уголовное дело. Жителю Мокшана грозит лишение свободы до трех лет.