В Мокшанском районе из дома похитили технику и еду

В Мокшанском районе Пензенской области неизвестный проник через окно в дом, похитил оттуда бытовую технику, два DVD-проигрывателя и еду.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, сотрудники полиции задержали жителя поселка Мокшан, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Подозреваемый во всем сознался. Помимо этого, полицейские установили его причастность к аналогичной краже в селе Богородское.

«Установлено, что злоумышленник перед совершением преступлений проводил своеобразную разведку: ходил по улицам в поисках домов, хозяева которых отсутствовали в дневное время. Похищенными продуктами питания он распорядился по своему усмотрению. Бытовую технику полицейские изъяли у него дома и после проведения необходимых следственных действий вернут законному владельцу», — сообщают в ведомстве.

По фактам краж возбудили уголовное дело. Жителю Мокшана грозит лишение свободы до трех лет.