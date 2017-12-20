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В Пензе увеличат пособия детям-сиротам (видео)

19 декабря в 20:12 276 просмотров
, образованию, поддержке малоимущих и детей сирот. В работе сессии принял участие губернатор Пензенской области.

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В Законодательном Собрании Пензенской области состоялась четвертая очередная сессия. Парламентарии во втором чтении рассмотрели проект бюджета на ближайшие три года. Особое внимание уделили социально-значимым вопросам: медицине, образованию, поддержке малоимущих и детей сирот. В работе сессии принял участие губернатор Пензенской области.

Главные вопросы повестки четвертой сессии Законодательного Собрания связаны с региональным бюджетом на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Ко второму чтению законопроект доработали с учетом всех замечаний, озвученных на публичных слушаниях и в ходе первого чтения. Доходная часть бюджета увеличилась более чем на пять миллиардов и превысила 53 с половиной миллиарда рублей.

«В разрезе безвозмездных поступлений дотации будущего год увеличены на четыре миллиарда 631 миллион рублей. Межбюджетные трансферты, целевого характера всех видов, в 2018 году будут увеличены на 827,6 миллиона рублей. Профицит бюджета на 2018 год увеличен на 24 миллиона рублей и составит один миллиард 317 миллионов рублей», — сказала министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

По словам председателя регионального парламента, это результат кропотливой, целенаправленной и ответственной работы правительства Пензенской области и большой команды специалистов.

«Иван Александрович очень активно занимался этим вопросом. Министерства финансов и депутаты Государственной Думы: Леонид Леонидович Левин, Иван Иванович Фирюлин, Сергей Яковлевич Есяков, общая работа которых дала хороший результат, по улучшению параметров бюджета рассматриваемый в первом чтении», — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Пенсии госслужащих увеличатся, депутаты приняли законопроект, согласно которому доплата за выслугу лет должна возрасти. Кроме того, парламентарии приняли решение о сокращении заработных плат губернатора Пензенской области и председателя Законодательного собрания региона.

«Предлагается продлить срок действия уменьшения на 10% месячного денежного вознаграждения губернатора Пензенской области и председателя Законодательного Собрания Пензенской области на 2018 год», — сказала первый заместитель председателя правительства Лариса Рябихина.

У пензенцев появилось дополнительное время на оплату имущественного налога. Народные избранники приняли законопроект о переносе начисления пени за его неуплату на полгода вперед. Теперь, за налоговый период 2016 года, можно расплатиться до первого июля 2018 года, а за период 2017 года — до первого июля 2019 года.

«Наша область перешла на кадастровую оценку, и, в связи с этим, поступает много жалоб от населения о том, что нужно что-то уточнить. Многие не получают уведомления о том, что нужно уплатить. Для того, чтобы решить все спорные моменты, мы переносим срок и тем самым освобождаем от уплаты пени тех лиц, тех жителей, которые не уплатили до первого декабря», — прокомментировал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

По словам депутатов регионального парламента, бюджет на 2018 год продолжает оставаться социально-ориентированным. В нем предусмотрены средства на улучшение демографической ситуации в регионе, поддержку малоимущих слоев населения. Так, планируется увеличить пособия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежемесячная выплата детям до трех лет составит 10 120 рублей. Постепенно она будет увеличиваться, и до наступления совершеннолетия вырастет до 14 тысяч рублей.

«Также предполагается увеличить денежную выплату детям-сиротам, по окончании образовательной организации, до суммы 69520 рублей», — сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Губернатор Пензенской области отметил успехи пензенских аграриев и промышленников, напомнил о важных событиях в сфере здравоохранения, культуры и строительства. Наш регион вошел в число 40 субъектов Федерации, которые получили грант правительства страны для развития территории. Общая сумма средств, распределенных среди регионов, составила 20 миллиардов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».


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