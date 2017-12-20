Савельев пожелал сотрудникам ФСБ твердости характера и оперативной удачи

Глава города Валерий Савельев поздравил сотрудников и ветеранов органов национальной и государственной безопасности с профессиональным праздником и 100-летием ведомства.

«Это дата — заслуженная дань уважения тем, для кого патриотизм, честь, долг, верность Родине и присяге — не громкие слова, а неотъемлемая часть ежедневной работы.

Органы безопасности всегда играли ключевую роль в защите национальных интересов страны. Обеспечивая охрану конституционного строя, борьбу с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, защиту экономических интересов России, оперативное прикрытие государственных границ, сотрудники службы вносят огромный вклад в мирную жизнь россиян и будущее нашей страны, как сильной и независимой державы.

О чекистах говорят «чистые руки, горячее сердце, холодная голова». Они всегда были и остаются образцом исполнительности и надежности, мужества и честности, самоотверженности и трудолюбия. В этом ведомстве служат только лучшие и самые достойные.

Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области вписали немало ярких страниц в историю органов госбезопасности нашего государства. С честью выполняя свои служебные обязанности, неизменно демонстрируя высокий уровень профессионализма и принципиальность, они верой и правдой служат родному городу и своей стране.

Отдельные слова благодарности в этот день я хочу адресовать ветеранам службы. Вы внесли достойный вклад в дело защиты национальных интересов государства и безопасности его граждан, а теперь успешно передаете свой бесценный опыт молодым сотрудникам и ведёте патриотическую работу с молодежью.

Желаю всем сотрудникам органов государственной и национальной безопасности, ветеранам и семьям чекистов доброго здоровья, счастья, мира, благополучия, успехов в службе и труде на благо Пензы, Сурского края и родного Отечества! Бодрости духа, твердости характера и оперативной удачи!» — говорится в поздравлении.