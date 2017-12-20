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Владимир Яглыч поменял коньки на мотоцикл

20 декабря в 11:35 296 просмотров
«Молодежка. Взрослая жизнь» (16+) — самого популярного российского сериала 2017 года среди пользователей «Яндекса» и «Одноклассников», а также обладателя премии ТЭФИ, «Жорж» и Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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15 января в 20.00 на СТС стартует продолжение спортивной драмы «Молодежка. Взрослая жизнь» (16+) — самого популярного российского сериала 2017 года среди пользователей «Яндекса» и «Одноклассников», а также обладателя премии ТЭФИ, «Жорж» и Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Поклонников хита СТС ждут эффектные сражения на льду, танцполе и ринге, гонки на мотоциклах и, конечно, новые повороты в жизни любимых героев в исполнении Владимира Яглыча, Дениса Никифорова, Сергея Горобченко и других звезд.

Заручившись поддержкой губернатора, «Бурые Медведи» готовятся выйти в плей-офф Высшей хоккейной лиги. Но на пути к победам встает команда «Армата», усиленная бывшими игроками «медведей», и теперь главным героям предстоит сразиться со старыми друзьями.

В новых сериях большие перемены ожидают нападающего Руслана Жданова — героя Владимира Яглыча, который во время съемок примерил не только коньки, но и мотоциклетный шлем. Чтобы понравиться девушке-байкеру, Руслан решает пересесть на мотоцикл. Кстати, сам актер тоже предпочитает двухколесный транспорт.



Владимир Яглыч (Руслан Жданов): «Мотоцикл давно и прочно занял место в моей жизни. Все началось еще в детстве, когда я начал собирать наклейки с «индианами», «харлеями» и «ямахами». Сейчас мотоцикл — это и любимое увлечение, и средство, которое помогает избежать пробок и вовремя приехать на съемки».

Вспомнить о своем давнем увлечении удалось и Александру Соколовскому. В одной из серий его герой — тренер Егор Щукин — участвует в масштабном танцевальном шоу. Актер с детства занимается танцами, но придуманный для съемок номер все равно вызвал у него трудности.

Александр Соколовский (Егор Щукин): «В свободное время я с удовольствием посещаю танцевальные мастер-классы. Правда, номер в «Молодежке» оказался настолько сложным, что для меня это стало очередным вызовом. Спасло только то, что мой герой — все-таки хоккеист, и он не смог бы станцевать так же круто, как профессиональный танцор».

А вот Илье Коробко пришлось осваивать новый для себя вид спорта с нуля: по сюжету сериала в попытках заработать деньги его герой соглашается участвовать в боях без правил. Перед съемками бойцовских сцен актер прошел спортивную подготовку — ему предстояло заняться и боксом, и смешанными единоборствами.

Илья Коробко (Михаил Пономарев):«Мало того, что в хоккей поиграл, так еще и на ринг вышел! Здорово! Единственно, за время работы в кино и театре у меня уже выработался инстинкт — защищать свое лицо. Поэтому самое сложное было перебороть этот момент и научиться пропускать удары. Конечно, без ссадин и синяков не обошлось, ведь в кадре так хотелось сделать все красивее и мощней».

«Молодежка. Взрослая жизнь» — это история успеха хоккейного клуба «Медведи». Под руководством сурового тренера Сергея Макеева из проходной команды МХЛ клуб становится лидером турнирной таблицы. После череды сложнейших побед и тяжелых поражений повзрослевшие хоккеисты попадают в Высшую хоккейную лигу. Ребята вступают на взрослый путь в составе «Бурых Медведей», где их встречают не только заманчивые перспективы, но и жесткий прием «старичков». Хватит ли опыта бывшим звездам молодежной команды, чтобы покорить новый хоккейный олимп?

Премьерные серии «Молодежка. Взрослая жизнь» с 15 января на СТС пн-чт, 20.00.

Фотография: Фото предоставлено телеканалом СТС

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