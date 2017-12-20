Белозерцев наградил призеров всероссийских олимпиад и их наставников

20 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев наградил школьников — победителей и призеров всероссийских конкурсов, а также педагогов, достигших значительных успехов в обучении и воспитании подопечных.

«В число награждаемых включены победители и призеры всероссийских олимпиад — учащихся общеобразовательных учреждений, победители и призеры шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России, а также их наставники», — сообщили в пресс-центре облправительства.

В 2017 году призовые места на всероссийских олимпиадах удалось завоевать 10 пензенским школьникам. Глава региона отметил: победа в интеллектуальных и творческих конкурсах является большим событием в жизни каждого ученика.

«Вы хорошо потрудились в этом году, ваши достижения во всех видах деятельности важны для региона, ваши победы — это будущее Пензенской области и ее продвижение сегодня. За этим стоит большой и терпеливый труд каждого из вас, ваших родителей и преподавателей. И я благодарю всех вас за ваши успехи!

Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет самое пристальное внимание поддержке нашей молодежи и особенно — одаренных молодых людей. В Пензенской области мы создаем условия для того, чтобы вы получали достойное образование, совершенствовали свои способности. Талантливые молодые люди будут развивать экономику региона», — сказал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что все приобретенные знания и навыки пригодятся школьникам в их дальнейшей жизни и обратил внимание на то, что сейчас производственные компании и предприятия, научно-исследовательские институты нуждаются в хороших специалистах.

«Поэтому мы придаем в Пензенской области большое значение профессиональной переподготовке наших учителей, организовываем дополнительные курсы повышения квалификации школьных преподавателей. И уровень сдачи Единого государственного экзамена выпускниками школ в этом году свидетельствует о правильности выбранного направления работы.

На 2018 год мы предусмотрели финансовые средства на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе — учителям. Продолжим приводить в порядок сельские школы. А также практику профессиональных стажировок преподавателей иностранных языков в зарубежных странах», — сообщил губернатор.

Он поручил выработать критерии награждения наставников-педагогов, чьи ученики систематически занимают призовые места на интеллектуальных всероссийских конкурсах. Также глава региона нацелил должностных лиц на создание условий для увеличения количества выступлений творческих детских коллективов на региональном уровне и оказание всесторонней поддержки при участии в конкурсах всероссийского уровня.