Росстат опубликовал данные по задолженности регионов Приволжского Федерального округа по зарплате, Пензенская область оказалась на 12-м месте по данному показателю.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ Росстата, суммарный долг ПФО по состоянию на 1 декабря составил 204 млн рублей — на 6,9% больше, чем на 1 ноября. Задолженность нарастили семь регионов из 14, более половины приходится на четыре субъекта: Самарскую область (40,4 млн руб.), Чувашию (23,8 млн), Пермский край (20 млн) и Кировскую область (19,6 млн).

Далее следуют Удмуртия (16,4 млн руб.), Оренбуржье (14,2 млн), Саратовская область (14 млн), Нижегородская область (13,2 млн), Марий Эл (12,3 млн) и Татарстан (12,2 млн).

Минимальная задолженность по заработной плате отмечается в Башкирии (3,6 млн руб.), Мордовии (4,2 млн), Пензенской области (5 млн рублей) и Ульяновской области (5,1 млн).

Наибольший рост долгов по зарплате за месяц зафиксирован в Марий Эл (в 6,5 раз). Башкирии зарплатные долги выросли на 37,9%, в Чувашии — на 27,6%, Саратовской области — на 19%, Нижегородской области — на 13%, Удмуртии — на 5%, Кировской области — на 0,3%. Не изменился уровень задолженности в Мордовии и Пензенской области.