В минздраве сообщили график работы пензенских больниц в праздники

С 30 декабря по 8 января в полном объеме будет оказываться скорая медицинская помощь, а также специализированная в условиях круглосуточных стационаров.

В поликлиниках в эти дни с 8.00 до 14.00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе — по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и т. д.

С 8.00 до 14.00 будут работать контакт-центры для записи на прием к врачам-специалистам взрослого и детского населения.

«В целях оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи приемы врачей-специалистов в поликлиниках будут организованы 30 декабря, а также 3, 4, 5, 6 и 8 января по расписанию приемов субботнего дня», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Записаться на прием к врачу взрослым можно по номерам 999−130 или 8−937−431−54−40, детей можно записать по телефонам 990−130 или 8−937−412−60−29. Вызов врача на дом будет осуществляться по тем же телефонам с 8.00 до 11.00.

Для разрешения спорных вопросов можно обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения круглосуточно, телефоны которых можно найти, пройдя по ссылке.

Также в период выходных и праздничных дней дежурство на телефоне «горячей линии» будут осуществлять специалисты ведомства.