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В России произошел массовый сбой онлайн-касс

20 декабря в 14:37 26 просмотров

По всей России отмечают массовый сбой в работе кассовых аппаратов.

Как сообщают «Вести», в связи с этим торговые точки не могут обслуживать покупателей, работа магазинов временно приостановлена.

Однако, как заверила замглавы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, владельцы таких аппаратов не будут привлекаться к ответственности за продажи без чеков.

Сбой коснулся онлайн-касс производителей «Штрих-М», «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ-Измеритель». Не работают именно те аппараты, которые связаны с интернетом.

О сбое регистраторов кассовых аппаратов на АЗС сообщила «Газпром нефть». С проблемами столкнулись заправки «Лукойла», пострадала часть магазинов электроники DNS и магазины «Магнит».

Фотография: Скриншот: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2968159#

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