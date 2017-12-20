В Пензе прошел семинар по формированию здорового образа жизни

«На сегодняшний день профилактическая медицина направлена, в первую очередь, на снижение смертности и улучшение качества жизни населения», — сказала главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

По итогам семинара участники выработали рекомендации по организации работы с населением. Они решили, что обучать пензенцев здоровому образу жизни необходимо путем подготовки информационных площадок и массовых акций, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.