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В Пензе прошел семинар по формированию здорового образа жизни

20 декабря в 14:49 306 просмотров
«Основы формирования ЗОЖ. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний».

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В Пензе состоялся итоговый семинар «Основы формирования ЗОЖ. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний».

«На сегодняшний день профилактическая медицина направлена, в первую очередь, на снижение смертности и улучшение качества жизни населения», — сказала главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

По итогам семинара участники выработали рекомендации по организации работы с населением. Они решили, что обучать пензенцев здоровому образу жизни необходимо путем подготовки информационных площадок и массовых акций, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/57803/

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