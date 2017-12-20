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Из Заречного начали вывозить лосей

20 декабря в 15:05 548 просмотров

20 декабря из города Заречного Пензенской области начали вывозить лосей.

По данным «Заречье сегодня», всего из закрытого города по постановлению правительства Пензенской области минлесхоз должен вывезти шесть лосей. Новым домом для них станут охотничьи хозяйства под Пензой и Кузнецком. Там их разместят в вольеры на карантин.

При вывозе сотрудники минлесхоза отдают предпочтение самкам, так как их годовалые лосята смогут выжить без матери.

По мнению заместителя начальника областного охотуправления Сергея Климова, вернуться в Заречный сохатые не должны.

Причины перевозки лосей выясняются.


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