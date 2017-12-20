«Ростелеком» обеспечит видеотрансляцию на выборах президента 2018

Правительство РФ определило «Ростелеком» единственным исполнителем работ по организации видеонаблюдения на президентских выборах в 2018 году.

Видеонаблюдение будет обеспечено во всех 85 субъектах России в более чем 40 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссиях (ТИК).

Для сотрудников ЦИК и Избирательных комиссий в регионах будет развернут специальный служебный портал, где можно будет отслеживать процесс настройки системы видеонаблюдения до проведения выборов посмотреть трансляцию во время их проведения.

«Ростелеком» задействует собственную защищенную сеть передачи данных, семь центров обработки данных (ЦОД) — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, и развернет ситуационные центры в каждом филиале, выделит номер в коде 8 800 для поддержки пользователей портала.

Впервые «Ростелеком» организовал видеонаблюдение в ходе президентских выборов в 2012 году. Была оперативно построена инфраструктура, все избирательные комиссии были обеспечены необходимым оборудованием. За процедурой голосования на портале 4 марта наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций, было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.

«Ростелеком» обладает уникальной экспертизой реализации ИТ проектов федерального масштаба. За несколько лет компания существенно улучшила ИТ экспертизу, в том числе, в области отражения киберугроз. У нас есть готовые решения, разработанные в ходе предыдущих выборов, но с учетом динамического развития технологий и ИТ отрасли, в 2018 году мы считаем необходимым использовать более современное оборудование: усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы «Ростелекома» и одновременной записи на стационарные устройства.

Успешная реализация проекта в ходе предыдущих президентских выборов, когда вся необходимая инфраструктура, технические и программные решения были созданы всего за несколько месяцев «с нуля», позволяет нам надеяться, что «Ростелеком» успешно справится с задачей на выборах в 2018 году", — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.