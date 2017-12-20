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В Лопатинском районе директор МУПа попал под статью

20 декабря в 15:49 740 просмотров

В Лопатинском районе Пензенской области возбудили уголовное дело коррупционной направленности в отношении директора МУПа.

В результате прокурорских проверок МУП «Коммункальщик» установлено, что два года назад директор предприятия издал незаконный приказ на свое имя об очередном оплачиваемом отпуске и выплате материальной компенсации более 41 тысячи рублей. При этом у МУПа имелось более 2,4 млн рублей кредиторской задолженности, в том числе — 260 тысяч рублей перед сотрудниками организации.

По результатам рассмотрения полученных материалов на директора завели уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения», сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Расследование дела контролирует прокуратура.


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