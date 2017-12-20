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Жительницу Неверкинского района осудили за пьяную езду

20 декабря в 16:01 226 просмотров
, которая нарушила Правила дорожного движения, в результате чего пострадала пассажирка.

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В Неверкинском районе Пензенской области вынесли приговор женщине, которая нарушила Правила дорожного движения, в результате чего пострадала пассажирка.

По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, ночью 19 июля на дороге из Неверкино в Кузнецк женщина в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем «Hyundai Getz», она везла свою 48-летнюю подругу. Отъехав два километра от Неверкино, женщина не справилась с управлением и съехала с дороги, автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пассажирка получила опасную травму.

С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе — возмещения материального ущерба и морального вреда потерпевшей, женщина получила один год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев. Также ее на один год лишили водительских прав.

Приговор вступил в законную силу.


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