Жительницу Неверкинского района осудили за пьяную езду

По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, ночью 19 июля на дороге из Неверкино в Кузнецк женщина в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем «Hyundai Getz», она везла свою 48-летнюю подругу. Отъехав два километра от Неверкино, женщина не справилась с управлением и съехала с дороги, автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пассажирка получила опасную травму.

С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе — возмещения материального ущерба и морального вреда потерпевшей, женщина получила один год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев. Также ее на один год лишили водительских прав.

Приговор вступил в законную силу.