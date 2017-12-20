Проект пензенского правительства отметили на федеральном уровне

Правительство Пензенской области стало участником всероссийского конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе».

Управление государственной службы и кадров регионального правительства представило практику «Школа резерва управленческих кадров». По итогам конкурса проект вошел в число номинантов и получил высокую оценку министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

«Желаем дальнейших успехов в деятельности по совершенствованию кадровой политики, творческого подхода в осуществлении намеченных планов и программ, реализуемых в интересах нашей страны и ее граждан. Школа резерва управленческих кадров» является примером для коллег, представляющих профессиональное сообщество работников кадровых служб в системе государственного и муниципального управления", — отметил Максим Топилин в благодарственном письме.