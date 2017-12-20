Рафик Ибрагимов получил главную награду конкурса «Предприниматель года»

Лучших определяли в номинациях: «Стабильность в бизнесе», «Открытие года», «Выбор банка», «Голос прессы», «Профи» и «Предприниматель года — 2017». Лауреаты определялись путем опроса банкиров, журналистов и самих бизнесменов.

Главным призом стал кубок победителя, который вручают лучшим из лучших: за эту награду борются лишь победители ежегодного конкурса. В 2017 году, так же как и в 2016-м, кубок вручили генеральному директору компании «Термодом» Рафику Ибрагимову.

«Раскрою тайну: Рафик Анверович победил с огромным отрывом. Он был на голову выше остальных претендентов», — рассказал ведущий конкурса Владимир Вишневецкий.

«Я благодарен за оказанное мне доверие и хочу отметить: этот кубок — награда не только моя, но и всего нашего коллектива», — подчеркнул Рафик Ибрагимов.

Получив кубок, гендиректор компании «Термодом» коротко рассказал о достижениях компании за 2017 год и поделился планами на будущее. В завершение речи Рафик Анверович вызвал на сцену своего сына Ильяса Ибрагимова и передал ему кубок в знак преемственности поколений.

«Город Спутник, построенный Рафиком Ибрагимовым, — жемчужина Пензенской области. Особо хочется отметить ЖК «Лазурный». В 2017 году его посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Вообще, визит чиновников такого уровня — нечастое явление для региона, а уж тот факт, что председатель правительства РФ приехал, чтобы осмотреть один строительный объект, — явление уникальное. Я считаю, что Рафик Анверович достоин этой награды. Желаю ему и его компании успехов и дальнейшего процветания» — заключил организатор конкурса «Предприниматель года» Константин Войцеховский.