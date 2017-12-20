Ильин: Нужно наладить связь «Т Плюс» с потребителями

20 декабря в администрации Пензы состоялось очередное заседание штаба по вопросам проведения отопительного сезона, а также благоустройства городских территорий.

В ходе заседания начальник общего отдела управления образования Пензы Вера Кузнецова пожаловалась на отсутствие взаимодействия с единой диспетчерской службой ПАО «Т Плюс». С 1 декабря 2017 года компания признана единой теплоснабжающей организацией в городе, сообщает пресс-служба мэрии.

«Не предоставляется информация о начале подачи теплоносителя после ликвидации порывов», — пояснила она.

Заместитель главы администрации Юрий Ильин обратил внимание руководства «Т Плюс» на то, что необходимо организовать качественную работу диспетчерской службы.

«Нужно наладить оперативную связь с конечным потребителем тепла», — распорядился он.