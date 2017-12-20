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В Пензе для таксистов-нелегалов могут закрыть «агрегаторы перевозок» (видео)

20 декабря в 19:06 202 просмотра
, то есть систем по распределению заказов между водителями. Пассажиры жалуются, что эти не всегда отвечают требованиям законодательства и безопасности. Порой водители не знают город, создают аварийные ситуации на дороге или хамят.

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В Пензе все больше обсуждают работу агрегаторов вызовов такси, то есть систем по распределению заказов между водителями. Пассажиры жалуются, что эти не всегда отвечают требованиям законодательства и безопасности. Порой водители не знают город, создают аварийные ситуации на дороге или хамят.

Порезы и ушибы — так для Руслана Ахметова закончилась поездка в такси. Рано утром вместе с братом молодой человек возвращался домой. На съезде с Бауманского путепровода недалеко от пешеходного перехода на практически пустой дороге, машина столкнулась с пассажирским автобусом. В протоколе с места аварии написали, что водитель отвлекся от дороги.

«Мне на месте аварии диагностировали сотрясение мозга. Водитель был полусонный, глаза то открывал, то закрывал. И в какой-то момент я почувствовал, что случился удар. Смотрю — стекло разбитое. Может водитель под конец смены был, так как они сменами работают, может, просто уставший», — рассказал пострадавший Руслан Ахмедов.

Автомобиль заказывали через один из агрегаторов вызова такси. Но, как замечают в профсоюзе таксистов, фирма — вовсе не гарант безопасности. По действующему законодательству, агрегатор для вызова такси — не участник дорожного движения, вся ответственность лежит исключительно на водителе. А его график — погоня за тем, чтобы как минимум не уйти в минус.

«Работаем по 12, максимум 14 часов, кто как. Бывает некоторые водители чуть ли не спят в машинах, для того чтобы поднабраться сил и дальше продолжить работу, у многих вообще отсутствует понятие выходных дней», — рассказал заместитель председателя профсоюза таксистов Пензенской области Радик Муйзафяров.

Проблемой перевозок такси уже заинтересовались на федеральном уровне. Государственной Думой принят законопроект, в котором появился сам термин «агрегатора перевозок» и запрещает передавать заказы таксистам, у которых нет соответствующего разрешения, сообщает телеканал «Экспресс».


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