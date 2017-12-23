Пензенские делегаты ЕР пообщались с федеральными чиновниками

На дискуссионной сессии «Умная сила и культурное лидерство» участники подвели итоги реализации одноименного раздела программы, посвященного вопросам образования и культуры.

По словам Екатерины Артамоновой, на площадке обсуждались закон о культуре, проект о местных домах культуры.

«Говорили о том, что поддержка в 2018 году будет. Это касается и капремонта домов, и оснащения необходимым оборудованием. При личной беседе с зампредом Госдумы по культуре Ольгой Казаковой был представлен опыт работы по Пензенской области в сфере культуры — мы рассказали о своей работе. Получили одобрительный отзыв», — рассказала она.

А Елене Никишиной удалось пообщаться с министром образования Ольгой Васильевой.

«Мы обсудили вопросы допобразования, так как именно оно мне близко по роду деятельности. Наш президент Владимир Путин уделяет сейчас ему огромное значение. Естественно, поддержка одаренных и творческих детей и вообще молодежи в целом — важное направление в его политике. Я как секретарь первичной организации поддерживаю его и стараюсь направить работу своего учреждения допобразования на поддержку детей. Те проекты, которые обсуждались на площадке, в сфере образования, у нас в регионе очень успешно реализованы. Намечены планы на новый год, и я думаю, что все получится», — прокомментировала она.