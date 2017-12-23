Дурина: Проект «Доступная среда» продлят до 2025 года

Любовь Дурина, посетившая площадку «Социальная политика», отметила, что речь шла об одном из наиболее важных направлений развития государства.

«Поднимались такие вопросы, как обеспеченность пенсионеров, работа с инвалидами, повышение МРОТ. И очень много говорилось о семье. Это здоровье, занятость, трудоустройство — о каждом из этих направлений мы вели разговор. Подвели итоги того, что было сделано правительством и президентом в 2017 году. И услышали то, что будет сделано в 2018-м.

Многое мы знаем. Президент предложил принять дополнительные меры по поддержке семей с детьми — это повышение зарплаты до МРОТ. Хотелось бы отметить еще, что обсуждались вопросы работы с инвалидами. У нас присутствовал паралимпиец, он рассказал, как ведется эта работа, и подчеркнул, что «Доступная среда» будет продлена до 2025 года», — отметила она.

Итоги и планы по работе в еще одной важной сфере — здравоохранения — обсудили на площадке «Здоровое будущее», в которой приняли участие глава Пензы Валерий Савельев и Максим Мещеряков.

«Темы, которые мы обсуждали, актуальны во всех регионах. По существующей программе «Земский доктор» хотят новый проект запустить — «Земский фельдшер». Целевики, которые будут обучаться в регионах, должны будут работать три года, и им хотят ввести доплаты и давать жилье. Было приятно, что мы — «в первом вагоне»: у нас и перинатальный центр новый появился, и кардиоцентр. Кто-то только начинает, а у нас это уже есть», — поделился секретарь первичного отделения.

Напомним, съезд «Единой России» проходит два дня — 22 и 23 декабря. В первый день прошло семь дискуссионных площадок, участники которых обсуждали итоги работы партии в 2017 году, делились опытом и намечали планы на 2018 год. Во второй день съезда пройдет пленарное заседание, в котором должны принять участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев.