Единороссы рассказали, как преобразились Кузнецк и Заречный

Пензенские единороссы рассказали о впечатлениях от посещения дискуссионной площадки «Быть хозяином в собственном доме», которая прошла в рамках 17-го съезда всероссийской партии «Единая Россия» в Москве.

Площадку, в рамках которой обсуждалась тема ЖКХ, посетили секретарь первичного отделения № 19 Заречного Сергей Баскаков и секретарь первого отделения № 28 Кузнецка Лариса Седова.

«Мне повезло, я присутствовал на площадке по наиболее существенной тематике, которая затрагивает каждого жителя России. «Быть хозяином в собственном доме» — этими словами все сказано. Понятно, что проблемы всегда есть. Нужно освещать процесс их разрешения, растиражировать его, показать людям, что это работает», — отметил Сергей Баскаков.

По его словам, участники площадки обсудили реализацию в 2017 году партийных проектов, в частности, «Безопасные и качественные дороги», «Городская среда», «Общественное пространство». Сергей Баскаков рассказал о том, как эти проекты реализуются в его родном городе — Заречном.

«Эта работа останется в приоритете, и каждый гражданин всей страны, и Пензенской области, и города Заречного будет это ощущать на себе. По Заречному могу сказать, что у нас тоже очень большая работа была проведена в рамках проектов, благодаря помощи губернатора Ивана Белозерцева мы получили дополнительные средства. Госкорпорация «Росатом» поучаствовала в разработке проекта по благоустройству общественного пространства у нас в городе, совместно с Минстроем. Результат уже виден, это и велодорожки, и парковки, и архитектурные группы, и обустройство лесной зоны отдыха», — сообщил секретарь первичного отделения.

Лариса Седова отметила, что в рамках реализации проекта «Единой России» в Кузнецке проводят реконструкцию парка, который недавно отметил 70-летие.

«Очень рада тому, что, хоть и остается тема ЖКХ злободневной, но уходит все-таки из разряда социально напряженных. Благодаря, в том числе, и тому, что успешно работают партийные проекты. Мы это видим и ощущаем сами на примере тех дворов, которые благоустраиваются вокруг нас. В Кузнецке сейчас завершается реконструкция парка, которому недавно исполнилось 70 лет, он ни разу не испытывал на себе капитальных вложений. Теперь это свершилось, и мы видим, что он становится все красивее и преображается», — поделилась она.

Напомним, съезд «Единой России» проходит два дня — 22 и 23 декабря. В первый день состоялось семь дискуссионных площадок, участники которых обсуждали итоги работы партии в 2017 году, делились опытом и намечали планы на 2018-й. Во второй день съезда пройдет пленарное заседание, в котором намерены принять участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев.