Белозерцев примет участие в пленарном заседании «ЕР» в Москве

23 декабря в Москве продолжится работа съезда всероссийской партии «Единая Россия», в котором принимают участие пензенские делегаты во главе с губернатором Иваном Белозерцевым.

В мероприятии, которое проходит на ВДНХ, принимают участие около 2500 человек, из них 455 — делегаты отделений «Единой России» из 85 регионов страны, главы министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители исполнительной и законодательной властей субъектов, секретари региональных политсоветов, представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества. Также на съезд аккредитовано рекордное количество журналистов — более тысячи представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ.

Сегодня в рамках съезда с12.30 до 15.30 пройдет пленарное заседание, на котором премьер-министр России Дмитрий Медведев расскажет о приоритетных задачах партии. Также пройдет плановая ротация высшего и генерального советов «Единой России», будут приняты изменения в Устав. В этот же день пройдет заседание генсовета в обновленном составе. В мероприятиях второго дня съезда, помимо уже прибывших пензенских делегатов, планируется участие главы региона Ивана Белозерцева и мэра областного центра Виктора Кувайцева.

23 декабря в павильоне № 75 ВДНХ также продолжит работу выставка партпроектов, где все желающие смогут получить информацию об их реализации. По специальному QR-коду можно будет перейти на сайт и узнать подробности об удачных региональных практиках.

Напомним, в первый день съезда пензенские единороссы приняли участие в работе семи дискуссионных площадок, которые были посвящены следующим темам: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме» и «Аграрная сверхдержава».