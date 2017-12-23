В пензенском перинатальном центре за месяц появились на свет 264 ребенка

С начала работы пензенского перинатального центра там родились 133 девочки и 131 мальчик, в том числе — девять двоен.

«Мы строим новые больницы, проводим обучение врачей, решаем проблему с кадровым обеспечением в этой сфере, чтобы у пензенцев была возможность получать весь комплекс современных медицинских услуг, чтобы увеличивалась продолжительность жизни населения, повышалась рождаемость.

Для решения вопросов демографии необходимо создавать условия для молодых семей — должно быть достойное медицинское обслуживание, доступное образование, социальные гарантии, рабочие места», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Ввод в эксплуатацию перинатального центра стал одним из самых значимых событий в системе здравоохранения 2017 года. Ежегодно здесь планируется принимать около 4500 родов, сообщает пресс-центр облправительства.

Напомним, первые малыши в новом учреждении родовспоможения появились на свет месяц назад, 23 ноября.