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Губернатор предложил увеличить производство товарной рыбы в области

23 декабря в 12:33 392 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил экспериментальное рыбное хозяйство в Кузнецком районе.

Пилотный проект по выращиванию осетровых рыб в искусственно созданном водоеме осуществляется второй год. Задача — адаптировать европейские технологии под местные условия, сообщает пресс-центр правительства области.

В Пензенской области это пока единственный проект, в хозяйстве разводят форель, белугу, русский осетр. В основном, в регионе производят товарную рыбу, культивируют, как правило, речную, чаще, карпа.

«Производство товарной рыбы в регионе надо увеличивать. Выращивание осетровых — это интересный проект. Надо стремиться к тому, чтобы этот продукт стал более доступным для населения.

Необходимо организовать семинар по обмену опытом между рыбоводами Пензенской области. Можно это сделать на базе данного хозяйства», — отметил Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/58176/

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