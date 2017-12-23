Пензенцы обсуждают таксиста, не пропустившего пешеходов на «зебре»

В Сети появилось видео, на котором зафиксировано нарушение ПДД водителем такси в Пензе.

Пользователь разместил запись видеорегистратора группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, инцидент произошел в Дальнем арбеково. Таксист проехал через пешеходный переход прямо перед проходящими по нему женщиной и ребенком.

Пользователи разделились на два лагеря: одни встали на защиту водителя, другие посчитали, что он не прав.

«Не видел из-за машины с регистратором. Увидел — по тормозам, но понял, что не успеет, и пролетел. Нормальная ситуация, я думаю, так каждый бы сделал, а то если понесет, не понятно, чем закончится», — поделился мнение подписчик группы Игорь.

«Это спальный район, надо смотреть везде, а не только перед своим бампером, если бы он был с мозгами, то заранее увидел. Пешеходы бывают разные некоторые могут не глядя переходить», — написал пользователь Вячеслав.

Согласно КоАП, водителю за непропуск пешеходов может грозить штраф до 2500 рублей.