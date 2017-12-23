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В Пензе осудили активиста, подбросившего гроб к минздраву

23 декабря в 13:16 558 просмотров
, которое не было заранее согласовано с властями.

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Пензенца признали виновным в проведении публичного мероприятия, которое не было заранее согласовано с властями.

Как следует из материалов дела, 15 декабря пензенец вместе с двумя неустановленными лицами провел пикет у здания министерства здравоохранения, которое находится на улице Пушкина. При этом, никаких уведомлений в администрацию о проведении мероприятия не поступало.

На всеобщее обозрение они выставили гроб с надписью «Медицина Пензенской области», а также венок, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

В результате суд назначил пензенскому активисту штраф — 20000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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