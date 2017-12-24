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Пензячка фиктивно поставила на учет мигранта в своей квартире

23 декабря в 17:59 414 просмотров

В Пензе возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет гражданина Узбекистана.

В результате прокурорской проверки установлено, что 43-летняя жительница областного центра подписала уведомление о прибытии гражданина Республики Узбекистан. В документе она указала, что мужчина будет находиться в ее квартире, однако это было не так.

«Тем самым женщина совершила фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В отношении пензячки возбудили уголовное дело, его рассмотрение контролирует прокуратура.


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