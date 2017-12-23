В Пензе механизированная уборка дворов показала свою эффективность

Проверка дворов на улицах Калинина, Суворова, Пушкина, Бакунина и на проспекте Строителей показала, что обслуживающие организации выполнили всю необходимую работу. Однако благоустройство территорий, где проводилась механизированная расчистка от снега, — лучше, чем там, где убирались вручную, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По словам Юрия Ильина, внутридворовые территории — в удовлетворительном состоянии. Также он наполнил руководству управляек о том, что нужно своевременно убирать снег и посыпать дороги смесью против гололеда.