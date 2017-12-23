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В Пензе механизированная уборка дворов показала свою эффективность

23 декабря в 14:08 386 просмотров
, как их благоустраивают зимой.

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23 декабря замглавы администрации города Юрий Ильин обошел дворы Пензы и проверил, как их благоустраивают зимой.

Проверка дворов на улицах Калинина, Суворова, Пушкина, Бакунина и на проспекте Строителей показала, что обслуживающие организации выполнили всю необходимую работу. Однако благоустройство территорий, где проводилась механизированная расчистка от снега, — лучше, чем там, где убирались вручную, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По словам Юрия Ильина, внутридворовые территории — в удовлетворительном состоянии. Также он наполнил руководству управляек о том, что нужно своевременно убирать снег и посыпать дороги смесью против гололеда.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/po_porucheniyu_viktora_kuvaytseva_proshel_obkhod_gorodskikh_territoriy/

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