Пензячка просит проводить дорожные работы исключительно ночью

Жительница Пензы возмущена тем, что дорожные работники начинают трудиться на улицах города в час пик.

Об этом женщина написала в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».

«Жители города, конечно же, рады, что у нас стали делать новые дороги, тротуары, бордюры, но рабочий день у этих работников начинается в самый час пик, когда все едут на работу. Из-за этих дорожных работ, весь город стоит в пробках в 8.00, когда нужно на работу, детям — в садик, школу. Перегородят всю первую полосу и работают, у них — рабочий день! А у нас из-за них он не вовремя начинается.

Мало того пробки, водители начинают нарушать ПДД, ехать на «красный», пересекать две сплошных и т. д. Все торопятся и опаздывают.

Можно позаботиться еще о народе, начинать дорожные работы с 22.00 или ночью, не создавая помех утреннему часу пику?» — поинтересовалась пензячка.

Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос.