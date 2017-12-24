Пензячка просит проводить дорожные работы исключительно ночью

Об этом женщина написала в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».
«Жители города, конечно же, рады, что у нас стали делать новые дороги, тротуары, бордюры, но рабочий день у этих работников начинается в самый час пик, когда все едут на работу. Из-за этих дорожных работ, весь город стоит в пробках в 8.00, когда нужно на работу, детям — в садик, школу. Перегородят всю первую полосу и работают, у них — рабочий день! А у нас из-за них он не вовремя начинается.
Мало того пробки, водители начинают нарушать ПДД, ехать на «красный», пересекать две сплошных
Можно позаботиться еще о народе, начинать дорожные работы с 22.00 или ночью, не создавая помех утреннему часу пику?» — поинтересовалась пензячка.
Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос.