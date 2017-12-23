Управляющий базы отдыха раскошелился для «иногородней делегации»

По сведениям полицейских, на базу отдыха позвонил неизвестный, он сообщил, что вскоре к ним приедет восемь человек из Набережных Челнов. Спустя время, он перезвонил на личный мобильный телефон управляющего и попросил забрать продукты для гостей из одного из торговых центров Пензы.

«Когда управляющий приехал в указанный торговый центр и позвонил неизвестному, тот сказал, что для оплаты продуктов необходимо перевести 37000 рублей на его мобильный счет. Всю сумму он вернет после приезда группы на базу отдыха. Мужчина выполнил просьбу обманщика», — сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.