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Управляющий базы отдыха раскошелился для «иногородней делегации»

23 декабря в 14:39 618 просмотров

Пензенец стал жертвой телефонного мошенника. Мужчина обратился в полицию.

По сведениям полицейских, на базу отдыха позвонил неизвестный, он сообщил, что вскоре к ним приедет восемь человек из Набережных Челнов. Спустя время, он перезвонил на личный мобильный телефон управляющего и попросил забрать продукты для гостей из одного из торговых центров Пензы.

«Когда управляющий приехал в указанный торговый центр и позвонил неизвестному, тот сказал, что для оплаты продуктов необходимо перевести 37000 рублей на его мобильный счет. Всю сумму он вернет после приезда группы на базу отдыха. Мужчина выполнил просьбу обманщика», — сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.


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