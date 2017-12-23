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Пензенец через суд добился компенсации за отсутствие горячей воды

23 декабря в 16:03 542 просмотра

Житель микрорайона Арбеково в Пензе взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда за отсутствие горячей воды и излишне начисленные платежи.

По данным пресс-службы Октябрьского районного суда Пензы, мужчина заявил в исковом требовании к управляющей компании, что его дом по улице Одесской ввели в эксплуатацию в январе 2015 года. Однако горячая вода там появилась только спустя девять месяцев и с нарушением температурного режима. Из-за этого семье пензенца пришлось долго не вселяться, а затем, чтобы мыться, они были вынуждены подогревать воду. В качестве компенсации морального вреда житель города попросил 60000 рублей.

Кроме того, пензенец попросил 30000 рублей за то, что ему приходили квитанции с завышенной суммой оплаты, несмотря на то, что уже был произведен перерасчет.

В результате суд пришел к выводу — удовлетворить исковые требования частично. С управляющей компании в пользу пензенца взыскали 2000 рублей за отсутствие горячей воды, а также за нарушение права собственника на расчет платы — 1000 рублей. Все расходы, связанные с судебным делом, также должен возместить ответчик.

Однако пензенец посчитал такое решение не справедливым и подал апелляционную жалобу. В настоящее время она находится на рассмотрении.


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