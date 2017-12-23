Путин: Достойное место в будущем должно быть для всех

23 декабря в рамках всероссийского съезда партии «Единая Россия» проходит пленарное заседание, на котором выступили президент Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Глава государства отметил, что партия заслужила свое лидерство в стране, и перечислил ряд достижений, которых удалось достичь за годы ее существования. Владимир Путин подчеркнул, что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех граждан.

Как отметил президент, планы по развитию России могут быть реализованы только в условиях национального согласия.

«Чтобы наша страна жила, обновлялась, крепла, сохранила свою идентичность, нам необходимо бережное отношение к сложившейся в обществе системе базовых ценностей», — сказал он.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что предстоящие выборы президента являются для партии главным политическим событием, и предложил поддержать главу государства Владимира Путина. А чтобы они были прозрачными и легитимными, он поручил создать пул наблюдателей от ЕР.

Напомним, съезд партии проходит в течение двух дней. 23 декабря в пленарном заседании под председательством лидера «Единой России» Дмитрия Медведева должны принять участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев.