Есяков: Кандидат в президенты России определен

«Считаю, что сегодня исторический день. Я никогда не видел на наших съездах такого единения, которое сегодня испытывали все: и депутаты, и участники, и приглашенные. У всех есть точное понимание, что главная задача — выборы кандидата в президенты. Он определен, и это очень большой успех, когда есть определенность.

Что еще важно — это подкрепляется реальным делом. Мы сегодня видим, что поставлены новые задачи, поднята новая планка и в социальном, и в экономическом развитии, и в развитии государства и общества. Поддержка семьи, высокотехнологичная медицина, решение вопросов по яслям и детсадам. Задачи экономики — это обучение людей, поддержка бизнеса. Третья группа задач — продолжение борьбы с коррупцией. Все это объединено в осознанную программу, и я считаю, что это огромное достижение», — сказал Сергей Есяков.

Напомним, съезд партии проходил в течение двух дней. 23 декабря в пленарном заседании под председательством лидера «Единой России» Дмитрия Медведева приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев.