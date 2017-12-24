Вам будет интересно
Наши новости
Фирюлин: Большое внимание в России сегодня уделяется человеку
Кувайцев выделил важные для Пензы проблемы, озвученные на съезде ЕР
Олег Мельниченко включен в генсовет партии «Единая Россия»
Белозерцев: Путин дал важный посыл делегатам и участникам съезда «Единой России»
Путин: Достойное место в будущем должно быть для всех
Дурина: Проект «Доступная среда» продлят до 2025 года
Белозерцев примет участие в пленарном заседании «ЕР» в Москве
Пензенские делегаты ЕР пообщались с федеральными чиновниками
На съезде «Единой России» завершилась работа дискуссионных площадок
Еремкин: Как создадим условия в селах, появятся кадры

Есяков: Кандидат в президенты России определен

23 декабря в 18:00 296 просмотров
, которое прошло в рамках съезда партии «Единая Россия».

" data-title="Есяков: Кандидат в президенты России определен — Пенза-пресс, рунет за день">

Депутат Государственной Думы РФ от Пензенской области Сергей Есяков поделился впечатлениями от участия в пленарном заседании, которое прошло в рамках съезда партии «Единая Россия».

«Считаю, что сегодня исторический день. Я никогда не видел на наших съездах такого единения, которое сегодня испытывали все: и депутаты, и участники, и приглашенные. У всех есть точное понимание, что главная задача — выборы кандидата в президенты. Он определен, и это очень большой успех, когда есть определенность.

Что еще важно — это подкрепляется реальным делом. Мы сегодня видим, что поставлены новые задачи, поднята новая планка и в социальном, и в экономическом развитии, и в развитии государства и общества. Поддержка семьи, высокотехнологичная медицина, решение вопросов по яслям и детсадам. Задачи экономики — это обучение людей, поддержка бизнеса. Третья группа задач — продолжение борьбы с коррупцией. Все это объединено в осознанную программу, и я считаю, что это огромное достижение», — сказал Сергей Есяков.

Напомним, съезд партии проходил в течение двух дней. 23 декабря в пленарном заседании под председательством лидера «Единой России» Дмитрия Медведева приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60