Пензенцы сообщили в редакцию ИА «Пенза-Пресс», что из торгового центра в Арбеково эвакуировали всех людей.

По словам очевидцев, всех посетителей и сотрудников торгового центра «Коллаж» попросили выйти на улицу. Причину людям не сообщили.

«На ближайших дорогах около «Коллажа» образовалась огромная пробка. Вокруг торгового центра столпилось много людей. Что происходит, непонятно», — рассказал пензенец.

Официальной информации о случившемся пока нет.