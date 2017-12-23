По словам очевидцев, всех посетителей и сотрудников торгового центра «Коллаж» попросили выйти на улицу. Причину людям не сообщили.
«На ближайших дорогах около «Коллажа» образовалась огромная пробка. Вокруг торгового центра столпилось много людей. Что происходит, непонятно», — рассказал пензенец.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=serp_navig&mode=search&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6&sll=44.951131%2C53.220223&ol=biz&oid=1801679181&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=44.948839%2C53.220657&panorama%5Bdirection%5D=191.729907%2C0.000000&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C58.939982