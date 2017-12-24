Белозерцев: Путин дал важный посыл делегатам и участникам съезда «Единой России»

«Особенностью этого съезда является то, что здесь выступал наш президент Владимир Владимирович Путин. Он говорил об обновлении России, о том, что страна должна быть молодой в своем развитии, о достижении результатов.



В своем выступлении президент поднял важнейший вопрос, связанный с реализацией программы социального развития России. Говорил о повышении пенсий, зарплаты, необходимости улучшения демографии, решении, которое должно принимать и правительство РФ, и члены «Единой России». Говорил о поддержке и развитии бизнеса, о многих важных направлениях деятельности, которые сегодня нужны для обновления России, чтобы регионы двигались вперед, развивались, используя самые современные технологии, и были конкурентоспособными в своем развитии, в решениях, в производстве. Это очень важный посыл президента, который он дал делегатам и участникам съезда», — сказал Иван Белозерцев.

По словам губернатора, Владимир Путин имеет авторитет во всех партиях страны.

«Владимир Владимирович принял решение выдвигаться не от партии «Единая Россия», но «Единая Россия» безоговорочно поддерживает своего президента, который вместе с партией реализует и поддерживает многие социально-значимые проекты. Это проекты, которые направлены на развитие страны, регионов, на социальную поддержку граждан, на повышение зарплаты и другие», — подчеркнул глава Пензенского региона.

Напомним, съезд партии «Единая Россия» проходил в Москве в течение двух дней. 22 декабря в его рамках работали семь дискуссионных площадок, а 23 декабря — пленарное заседание.