Кувайцев выделил важные для Пензы проблемы, озвученные на съезде ЕР

«Проблемы, которые здесь прозвучали, присущи и Пензе. Хорошо, что инициатива исходит из регионов. Все проблемы, так же, как и силы России, прирастают регионами, городами, и здесь это еще раз подтвердилось.

По моему мнению, для Пензы наиболее важны следующие моменты. Во-первых, это поручение президента обеспечить местами в детсадах детей не только от трех до семи лет, но и до трехлетнего возраста. Это огромная работа, в том числе — и финансовая. Федеральный центр ее сейчас будет выстраивать, и мы готовы к работе, уже прорабатываем направления реализации этой программы, проводим мониторинг количества детей такого возраста.

Второе — сформировать новый рынок труда через гибкую систему образования. Мы видим, что не всегда в образовании сегодня есть то направление, которое востребовано. Гибкая система позволит чутко реагировать на запросы и требования сегодняшнего рынка. Можно увидеть и рост количества рабочих мест, и все вытекающее отсюда — это налогооблагаемая база, востребованность наших молодых людей», — рассказал Виктор Кувайцев.

Напомним, съезд партии «Единая Россия» проходил в Москве в течение двух дней. 22 декабря в его рамках работали семь дискуссионных площадок, а 23 декабря — пленарное заседание, в котором также принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.