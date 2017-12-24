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Фирюлин: Большое внимание в России сегодня уделяется человеку

23 декабря в 18:05 352 просмотра
, член фракции «Единая Россия» Иван Фирюлин принял участие в пленарном заседании на съезде партии в Москве.

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Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Иван Фирюлин принял участие в пленарном заседании на съезде партии в Москве.

«Как человек, умудренный возрастом, я вижу позитив. Молодой России — четверть века, это небольшой возраст, но, глядя на дела, мы понимаем, что больше внимания сегодня уделяется человеку — он защищен.

Мы говорим много о развитии экономики. Это самое главное, потому что благосостояние государства и человека связано с движением экономики. Думали, что партийные проекты будут долго раскручиваться и пойдут только через год, но нет, они начали работать с 2017 года. Мне особенно нравится то, что сегодня делается в дорожном строительстве. Я радуюсь и говорю: «Слава Богу, это вложение в людей», — поделился Иван Фирюлин.

Напомним, съезд партии «Единая Россия» проходил в Москве в течение двух дней. 22 декабря в его рамках работали семь дискуссионных площадок, а 23 декабря состоялось пленарное заседание.


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