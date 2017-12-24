Олег Мельниченко включен в генсовет партии «Единая Россия»

Его кандидатура была озвучена в ходе пленарного заседания на 17-м съезде партии, который проходил в Москве на ВДНХ. Окончательное решение было принято по результатам тайного голосования. Олега Мельниченко предложили включить в состав генсовета партии в рамках ежегодной ротации кадров.

Он прокомментировал корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» свое назначение.

«Если так решили члены партии, выдвинув мою кандидатуру в состав генсовета, значит, так тому и быть. Будем работать в том направлении, которое поручит руководство партии. Просто так сидеть не будем, штаны протирать не станем. Будем выполнять программные предначертания, которые определил президент РФ», — сказал Олег Мельниченко.

Напомним, ранее единственным представителем от Пензенской области в генсовете партии был председатель ЗакСобрания региона Валерий Лидин.

Также Олег Мельниченко поделился впечатлениями от съезда и рассказал о наиболее важных моментах, которые он выделил в выступлениях Владимира Путина и Дмитрия Медведева в ходе пленарного заседания.

«Это съезд, который поддерживает выдвижение кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина. Уже одним этим он является для нас принципиально важным, потому что продолжение курса президента, и внешне-, и внутриполитического, важно для той ситуации, которая есть и вокруг России, и в сложных условиях преодоления кризиса. Съезд проголосовал и поддержал выдвижение Владимира Владимировича Путина.

Во-вторых, хочу отметить программные заявления Дмитрия Анатольевича Медведева. Он еще раз зафиксировал основное направление деятельности партии — нацеленность на помощь людям, чтобы их жизнь стала удобнее. Он обратил внимание на то, что необходимо серьезно заниматься системой здравоохранения, образования, создавать комфортную среду для жизни людей. Это принципиально, потому что эффективным государством можно назвать только то государство, которое обеспечивает всем граждан — и достойным образованием, и хорошим здравоохранением, и возможностью работать по специальности, и достойной старостью», — рассказал сенатор.

Напомним, съезд партии «Единая Россия» проходил в Москве в течение двух дней. 22 декабря в его рамках работали семь дискуссионных площадок, а 23 декабря — пленарное заседание, которое посетили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев.