В Пензе открылся домик Деда Мороза

В Пензе на площади Ленина прошло торжественное открытие домика Деда Мороза.

20 Дедов Морозов встретились у главной городской елки. Среди них — сотрудники учреждений культуры и члены гильдии Дедов Морозов.

Участниками предновогоднего праздника стали сотни пензенцев.

«Аудиенцию в домике Деда Мороза провел Валерий Ануфриев — директор МБУ «Центр хореографического искусства города Пензы». Все дети, попавшие на прием к дедушке, получили сладкие подарки», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, на площади Ленина начал работать каток, идет торговля новогодними товарами и продуктами местных производителей.

Домик Деда Мороза будет работать каждый день до 14 января. С понедельника по пятницу с 17.00 до 18.00, а в выходные — с 13.00 до 14.00, добаили в пресс-службе.