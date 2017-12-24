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В Пензе проверили хоккейные площадки

24 декабря в 10:11 390 просмотров
, которые закреплены за департаментом ЖКХ города Пензы.

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В областном центре проверили хоккейные площадки, которые закреплены за департаментом ЖКХ города Пензы.

19 площадок находится на балансе этой организации. Десять из них предназначены для игры в хоккей и катания на коньках, девять — для игры в футбол и другие игры.
Участники посетили площадки на улицах Куйбышева, Бийской, Тарханова, Егорова, Кулибина и проспекте Строителей.

На шести площадках уже произвели первичную заливку. На некоторых из них можно кататься, сообщает пресс-служба мэрии.

По итогам работникам подрядных организаций рекомендовали доводить качество покрытия до нормативного, а также ускорить сроки по повторным заливкам и по своевременной очистке после снегопада.

Все катки планируется залить до конца декабря.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/po_porucheniyu_viktora_kuvaytseva_proverili_khokkeynye_ploshchadki_goroda/

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