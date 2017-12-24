В Пензе проверили хоккейные площадки

19 площадок находится на балансе этой организации. Десять из них предназначены для игры в хоккей и катания на коньках, девять — для игры в футбол и другие игры.

Участники посетили площадки на улицах Куйбышева, Бийской, Тарханова, Егорова, Кулибина и проспекте Строителей.

На шести площадках уже произвели первичную заливку. На некоторых из них можно кататься, сообщает пресс-служба мэрии.

По итогам работникам подрядных организаций рекомендовали доводить качество покрытия до нормативного, а также ускорить сроки по повторным заливкам и по своевременной очистке после снегопада.

Все катки планируется залить до конца декабря.