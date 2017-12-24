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В Пензе планируют отремонтировать дороги на Бийской и Аустрина

24 декабря в 10:44 492 просмотра
, начальник городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев и начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации Александр Утин оценили состояние улично-дорожной сети.

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Замглавы администрации Пензы Юрий Ильин, начальник городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев и начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации Александр Утин оценили состояние улично-дорожной сети.

Городское руководство, прежде всего, обратило внимание на автодороги, которые планируется включить в перечень для приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. В маршруте были улицы Металлистов, Кривозерье, Бийская, Сухумская, Гагарина, Совхозная, Аустрина и Дзержинского.

Участники обсудили виды возможных материалов асфальтобетона, которые будут использовать в зависимости от уровня интенсивности использования дорог, а также места для парковочных карманов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Горожане могут найти перечень городских автодорог, на которых планируется проведение ремонта в 2018 году, на портале «Открытая Пенза».

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_obsuzhdaetsya_dalneyshaya_realizatsiya_bkd/

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