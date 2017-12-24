В Пензе планируют отремонтировать дороги на Бийской и Аустрина

Городское руководство, прежде всего, обратило внимание на автодороги, которые планируется включить в перечень для приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. В маршруте были улицы Металлистов, Кривозерье, Бийская, Сухумская, Гагарина, Совхозная, Аустрина и Дзержинского.

Участники обсудили виды возможных материалов асфальтобетона, которые будут использовать в зависимости от уровня интенсивности использования дорог, а также места для парковочных карманов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Горожане могут найти перечень городских автодорог, на которых планируется проведение ремонта в 2018 году, на портале «Открытая Пенза».