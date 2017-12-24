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Ученые создали нейронную сеть, предсказывающую слова человека

24 декабря в 11:18 338 просмотров
, который способен буквально прогнозировать будущее и предсказывать еще не произнесенные слова, сообщает «360» со ссылкой на сайт Phys.org.

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Американские ученые из Мичиганского университета создали новый тип нейронной сети, который способен буквально прогнозировать будущее и предсказывать еще не произнесенные слова, сообщает «360» со ссылкой на сайт Phys.org.

Новая сеть основывается на особых устройствах — мемристорах, которые способны хранить данные и выполнять логические операции. В отличие от уже используемых устройств, мемристоры не нужно обучать. Это заметно сокращает время подготовки основанной на них нейронной сети, говорится в сообщении.

Подобная система хороша для работы с динамичными потоками информации — такими, как человеческая речь. Кроме того, они способны не только распознавать, но и аналитически предсказывать следующие слова.

Слова даже не обязательно произносить полностью, система их «додумает». Она сможет предугадать, что будет сказано через секунду, рассказали ученые.


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