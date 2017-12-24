Пензенец рассказал об особенностях бизнеса на луке (видео)

Золотые луковицы в зелень успешно конвертируют в Бессоновском районе Пензенской области. Так ли легко ли собрать хороший урожай зеленого лука, который, на первый взгляд, растет сам по себе? И что нужно, чтобы успешно продать скоропортящийся продукт? Все о бизнесе на зелени узнала Анна Сазонова.

Как сообщает телеканал «Экспресс», в крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Сосновка к тому, чтобы возделывать именно эту культуру, пришли не сразу. Занимались и огурцами, и томатами, и перцами, но лук полюбили особенно. Он приносит стабильную прибыль вот уже 12 лет. Начинали с небольшой теплицы в 60 квадратных метров. Два года назад построили новую — площадью в шесть раз больше. Как следствие — собрали рекордный урожай в 30 тонн.

«Долгими годами отрабатывали что, сколько, куда посадить, когда срезать, куда отвезти, клиентскую базу, поэтому проблемы определенные есть, но все они решаются. Зависит от сезона, температуры окружающей среды», — рассказал управляющий крестьянко-фермерским хозяйством Дмитрий Чиндяев.

Спрос на зеленый лук в течение года колеблется. Самый высокий он весной и как раз сейчас — перед Новым годом. Продукт экологически чистый, его выращивают по традиционной технологии, не используя удобрений. Управляющий крестьянко-фермерским хозяйством Дмитрий Чиндяев говорит, что в этом залог успеха, и добавляет, что мелочей здесь не бывает.

«Чтоб получить достаточно хороший урожай, нужно правильно выбрать посевной материал, ну самое простое — это нужно разрезать пополам, и посмотреть сколько будет зачатков. Вот классический пример хорошей луковицы, порядка 6−7 зачатков, из нее получится хороший результат. Примерно так он выглядит, ну в промежуточном итоге», — пояснил управляющий.

Конкуренция на рынке зеленого лука довольно жесткая. Его выращиванием занимаются многие. Чтобы не прогореть, луководам приходится уделять особое внимание качеству продукции. Главный критерий — свежесть.

«Собрать хороший урожай зеленого лука не так просто. В теплицах поддержаваются комфортная для растений температура и влажность. Урожай убирают вручную, через 26 дней после посадки. К примеру, эти экземпляры отправятся на прилавки пензенских магазинов уже через пять дней», — подчеркнул Дмитрий Чиндяев.

Зеленый лук срезают, когда перья достигают длины 45 сантиметров. Затем их очищают, упаковывают и отправляют по торговым точкам. Крестьянско-фермерское хозяйство работает в основном с сетевыми магазинами. Свой зеленый лук оно продает не только в Пензу, но и в Москву, Самару и Саратов.