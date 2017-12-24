Стало известно, когда появится вода у жителей поселка Лесной

Вместе с ним поселок посетили замглавы администрации Магомед Агамагомедов и начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

Бригадир участка доложил, что сейчас работники подрядной организации ООО «Техстрой» выполнили работы по обваловке резервуаров, наружному освещению и монтажу насосной станции, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, сейчас ведется монтаж ограждения.

«Пуск воды по вновь построенному водопроводу с врезкой в существующие сети поселка Лесной необходимо выполнить 27 декабря. Вы обязаны уложиться в установленные контрактом сроки», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Кроме того, глава администрации обратил внимание на неудовлетворительное состояние тепловых сетей, проходящих параллельно сетям водоснабжения в поселке. В связи с этим Виктор Кувайцев поручил заместителю главы администрации Магомеду Агамагомедову выяснить балансовую принадлежность объекта и причину такого состояния, добавили в пресс-службе.