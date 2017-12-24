На Свердловском мосту два авто не поделили дорогу

В Пензе 24 декабря произошла авария с участием двух легковых машин.

ДТП сучилось на Свердловском мосту. Одним из участников стал «ВАЗ-2108». По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Движение здесь затруднено. На месте работают инспекторы, причины происшествия выясняются.